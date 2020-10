Bravely Default II nieuws op komst

Het is vandaag acht jaar geleden dat Bravely Default verscheen. Het nieuwste deel moet nog dit jaar verschijnen.

Square Enix viert vandaag de achtste verjaardag van Bravely Default. De spirituele opvolger van Final Fantasy: The 4 Heroes of Light verscheen toen namelijk in Japan. Het spel werd echter zo populair dat een jaar later een uitgebreidere versie verscheen in Europa, Japan en Australië. Amerika moest helaas nog wat extra maanden wachten.

Door enorm positieve feedback op de muziek, graphics en gameplay werd het Bravely Default team een kernteam bij Square Enix en hebben ze ondertussen verschillende spellen uitgebracht. Dit jaar zou daar Bravely Default II aan toegevoegd worden. Echter sinds de aankondiging is het redelijk stil geweest rondom het spel.

In een tweet waarin de achtste verjaardag wordt benoemd, zegt het team ook dat er binnenkort meer nieuws zal verschijnen over de JRPG. Laten we hopen dat het goed nieuws is.