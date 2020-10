[Prijsvraag] Win Paper Mario: The Origami King

Ga jij op avontuur in een prachtig ontworpen papieren wereld?

De laaste tijd hebben we volop leuke prijsvragen voor jullie in petto en dit keer staat onze nieuwste prijsvraag in het teken van de recent verschenen Switch-game Paper Mario: The Origami King. In samenwerking met onze goede partner Startselect mogen we namelijk één digitaal exemplaar weggeven, hoe gaaf is dat!

In Paper Mario: The Origami King neem je het op tegen de origami-koning en zijn flinterdunne leger. Om kans te maken op deze leuke prijs vragen we je daarom de volgende vraag te beantwoorden en nog op een ander forum- dan wel nieuwsbericht op onze website te regeren: Wat is jouw favoriete personage in origami-vorm uit Paper Mario?

Meedoen kan tot en met 15 oktober. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. Er wordt 1 code van Paper Mario The Origami King verloot. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.