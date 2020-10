Thomas Was Alone port voor Nintendo Switch is onderweg

Binnenkort komt er een port aan van dit spel vanuit de Wii U

Thomas Was Alone was origineel een spel dat te spelen was op de Wii U. Nu slaan maker Mike Bithell en Ant Workshop de handen ineen om de port een realiteit te maken. het spel zal volgend jaar beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch.

Thomas Was Alone gaat over zweven en springen. Help een groep rechthoeken door de levels heen door hun verschillende kwaliteiten te gebruiken. Een ander belangrijk onderdeel van het spel is vriendschap. Speel door 100 levels heen met 10 unieke karakters. Ken jij deze 2D platformen nog en kijk je uit naar de Switch release? Laat het ons weten!

Voor het geval je het spel nog niet kent, hier is een voorproefje: