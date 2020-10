Sun Haven krijgt Kickstarter-campagne

Combineer het boerderijleven met een epische ontdekkingstocht naar magie en monsters.

Als je de eerste beelden ziet van Sun Haven, kan het zijn dat je gelijk denkt aan Stardew Valley. Beide spellen lijken misschien hetzelfde, alleen er zitten duidelijke verschillen tussen. Sun Haven is een multiplayer farming simulator met RPG-verhaallijnen. Het spel wordt ontwikkeld door Pixel Sprout Studios en heeft een eigen Kickstarter-campagne gekregen om geld op te halen voor de ontwikkeling. Als je deze campagne met $25 (€22) of meer steunt, dan krijg je het spel zodra deze wordt uitgebracht, mits het beoogde doel van $44.700 wordt behaald.

In Sun Haven kun je jouw eigen karakter creëren, waarbij je de keuze hebt uit zeven verschillende rassen. Je bent opzoek naar een nieuw thuis en komt terecht in Sun Haven, een handelsstad waar alles bergafwaarts gaat. Na een aantal gebeurtenissen kom je bij een wensput terecht en je begint een magische kracht te voelen. Terwijl je daarna opzoek gaat naar antwoorden, ontmoet je de Zonnedraak Elios. Hij vertelt jou dat hij een oeroude kracht in jou voelt en dat de toekomst van Sun Haven van jou af kan hangen. Lukt het jou om Sun Haven weer welvarend te maken?

Zoals eerder benoemd combineert Sun Haven het boerderijleven met avontuur, je kunt dan ook zelf kiezen hoe je het spel speelt. Je kunt alleen je boerderij onderhouden en hierbij rustig vissen en relaties met anderen onderhouden, je kunt je op een epische tocht gaan en de magie en monsters ontdekken, of misschien wil je beiden wel combineren. Daarnaast heb je twee verschillende werelden die je kunt ontdekken. Dit alles hoef je gelukkig niet alleen te doen, je kunt Sun Haven namelijk met maximaal 7 andere mensen spelen.

Ben je benieuwd geworden naar Sun Haven? Dan kun je hieronder de trailer bekijken, of je kunt hier naar de Kickstarter-campagne van dit spel gaan. De verwachtte releaseperiode van Sun Haven is mei 2021 en komt naar de Nintendo Switch en pc.