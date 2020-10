[Review] Charterstone: Digital Edition

Hoe bevalt de digitale editie van Charterstone op de Nintendo Switch? Je leest het hier.

Aan het einde van 2017 verscheen er een nieuw bordspel op de Nederlandse markt, genaamd Charterstone. Een paar jaar later, in maart 2020, verscheen er ook een digitale versie van de game. Inmiddels is deze overgebracht naar de Nintendo Switch. De digitale versie van Charterstone kost aanzienlijk minder dan het fysieke bordspel en lijkt dus een hele goede deal, maar is dat ook daadwerkelijk zo? Je leest het in deze review van Charterstone: Digital Edition voor de Nintendo Switch.

Gameplay

In Charterstone heeft de koning jou samen met een paar andere uitgekozen om een nieuw dorp te bouwen ver van de Eeuwige Stad. Anders dan de meeste fysieke bordspellen kun je deze digitale versie niet alleen samen spelen, maar ook in je eentje. Mocht je niemand hebben waarmee je een bordspel kunt spelen, dan is deze digitale versie dus een goede oplossing. Uiteraard zul je eerst even alle spelregels door moeten nemen voordat je daadwerkelijk begrijpt wat de bedoeling is. Gelukkig zijn deze spelregels wel in het Nederlands. Ik raad jullie aan om te beginnen met een enkelspel. Hierin speel je één potje tegen de AI, of uiteindelijk met online spelers, om even kennis te maken met het bordspel Charterstone.

Nadat je eenmaal alle regels onder de knie hebt, kun je de campagne gaan spelen. In tegenstelling tot het enkelspel speel je in deze modus maar liefst 12 potjes, welke je overigens op elk gewenst moment tussendoor kunt opslaan. Omdat je in de campagne mode tijdens elk potje alsmaar je speelbord uitbreid met verschillende gebouwen, is het verstandig dat je de basis onder de knie hebt. Anders maak je bijvoorbeeld fouten waar je later in de campagne eventueel last van kan hebben. Tevens kent elk potje in de campagne zijn eigen regels, welke je uiteraard zult moeten volgen. In het ene potje mag je bijvoorbeeld en bepaald gebouw niet gebruiken en in de ander zul je de meeste punten moeten behalen om te winnen. Door deze afwisselingen blijft het spelen van Charterstone: Digital Edition erg leuk en verfrissend, waardoor je veel plezier kunt hebben met deze titel. Helaas is niet alles perfect aan deze digitale versie van de game…

Besturing

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de besturing van het spel is helaas niet al te best. Los van het feit dat er niet wordt uitgelegd hoe je door de menu’s moet gaan, werken deze ook niet zo goed. Als je namelijk op een verkeerde knop drukt dan word je uit dat menu gegooid. Je komt dan niet weer terecht in het vorige menu, maar in een soort ”leegte”. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat je niet weet waar je je in het menu bevindt. Vaak moet je dan weer een ander menu openen en deze weer sluiten om opnieuw naar hetzelfde menu te gaan waar je daarnet werd uitgegooid. Dat werkt gewoon zeer onprettig en is alles behalve gebruiksvriendelijk.

Ook crashte de game meerdere keren door ditzelfde probleem. Dit gebeurde vooral aan het einde van een spel, wat dit probleem nóg frustrerender maakt. Hierdoor moest ik opnieuw beginnen met het volledige bordspel. Gelukkig is er nog wel een lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Het is namelijk mogelijk om in handheld mode het touchscreen van de Switch te gebruiken. Als je dit doet is het eerdere genoemde probleem niet meer van toepassing en werkt alles gewoon naar behoren. Toch hoop ik écht dat de makers dit probleem op kunnen lossen door middel van een update. Dan kunnen spelers gewoon fatsoenlijk op het grote scherm plezier hebben, wat toch wel fijn is bij een gezelschapsspel.

Audiovisueel

De stijl van Charterstone: Digital Edition is simpel, maar doet zeker wat het moet doen. Alle icoontjes en personages van het fysieke bordspel zijn overgebracht naar deze digitale versie, maar dan met een nieuw 2D-uiterlijk. Het is leuk om te zien dat de poppetjes, die je bij de gebouwen plaatst, er daadwerkelijk uitzien alsof ze van hout zijn gemaakt. Omdat Charterstone een rustig bordspel is, zijn de animaties niet super heftig, maar dat hoeft ook niet. Hier en daar bewegen de verschillende gebouwen heel rustig. Denk bijvoorbeeld aan een windmolen die zachtjes draait of het water dat beweegt.

Tevens is het achtergrondmuziekje lekker rustig en fijn om naar te luisteren. Wel moet ik zeggen dat er maar één liedje aanwezig is, welke alsmaar opnieuw wordt afgespeeld. Ondanks dat mijn verwachtigingen bij de muziek van een bordspel als deze niet hoog waren, is het uiteraard wel jammer dat er niet meerdere nummers zijn toegevoegd.

Conclusie

Als groot fan van bordspellen wilde ik Charterstone: Digital Edition graag reviewen en ik ben toch wel blij dat ik dat gedaan heb. Natuurlijk zul je eerst even tijd vrij moeten maken om alle regels goed door te nemen, maar daarna is het bordspel erg leuk om te spelen. Wel is het erg jammer dat de besturing niet helemaal lekker werkt, maar gelukkig kan altijd het touchscreen van de Nintendo Switch nog gebruikt worden. Tevens is het audiovisuele gedeelte niet heel spannend, maar het doet zeker wat het moet doen. Wilde je altijd al het fysieke bordspel van Charterstone, maar had je niemand om het mee te spelen? Dan is de Digital Edition voor €24,99 zeker de moeite om aan te schaffen.

Eindcijfer: 7,4