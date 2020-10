[Release Radar] Uitgelichte releases week 42

Ook komende week zijn er weer een aantal (minder) gezellige nieuwe spellen om te spelen!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Vigil: The Longest Night

Verschijnt op: 14 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €21,99

In deze duistere horror 2D platformer ga je het gevecht aan met een heleboel monsters. Leila is het laatste lid van de Vigil en gaat op onderzoek waarom de nacht zo lang duurt en wie haar mysterieuze zus is. Hou jij van lekker veel actie en duisternis? Dan is dit het spel voor jou!

The Jackbox Party Pack 7

Verschijnt op: 15 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €25,99

The Jackbox Party Pack 7 is een collectie van vijf leuke partygames: Quiplash waarbij je de gekste antwoorden moet geven, The Devils and the Details waarin je de marteling van het dagelijks leven moet zien te overleven, tekenspel Champ’d Up, Talking points waarin je blijft praten en raadspelletje Blather Round. Speel met 3 tot 8 spelers en maak plezier!

Prinny en Prinny 2

Verschijnt op: 16 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 per stuk

Niet één, maar twee spellen waarin Prinny de pinguin de hoofdrol speelt! Van de makers van de Disgaea serie verschijnen deze twee platformers waarin je met een leger aan pinguins het slechte probeert uit te roeien.