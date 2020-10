Release Cyber Shadow loopt vertraging op

De nieuwe game van Yacht Club Games heeft iets vertraging opgelopen. Cyber Shadow zou deze herfst naar de Switch komen, maar dit gaat het bedrijf niet redden. Ze zeiden hierover het volgende:

“Over this past year, we’ve been tirelessly working with Mechanical Head Studios in high hopes of hitting a Fall 2020 release date. The end is nearly in sight, but we need a little more time to add polish and finishing touches to the experience. We understand the news is disappointing but please keep in mind that this is only a minor delay! We expect to have an updated release date ready to share soon.”