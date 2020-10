Nieuwe Sirfetch’d merchandise in Pokémon Center Japan

Binnenkort is er een hele collectie Sirfetch'd goodies beschikbaar in Japan.

Op 22 oktober komen de nieuwe Sirfetch’d producten online te staan op de Japanse Pokémon Center webshop. 24 oktober zijn ze ook in de winkel te vinden. Pokémon Center krijgt dus een hele collectie aan Sirfetch’d goodies, waaronder knuffels, sokken en t-shirts.

Om deze release te vieren heeft Pokémon een kort animatiefilmpje gemaakt met de Galarian Farfetch’d vorm in de hoofdrol. Het filmpje is onderaan het artikel te bekijken. Voor nu is er nog niet bekend of deze collectie ook naar het westen gaat komen, maar we hopen er natuurlijk wel op!