Ben 10 Power Trip krijgt launch-trailer

Vanaf vandaag kunnen we een nieuw avontuur beleven met onze favoriete jongen met superkrachten!

Een paar maanden terug, in juli, werd er door ontwikkelaar PHL Collective en uitgever Outright Games aangekondigd dat hun nieuwe titel Ben 10 Power Trip naar de Nintendo Switch ging komen. Na een paar maanden gewacht te hebben kunnen we vanaf vandaag eindelijk aan de slag met dit avonturenspel. De game is zowel digitaal als fysiek te verkrijgen voor een prijs van €39,99.

In deze nieuwste titel gaan Ben Tennyson en zijn familie op vakantie in Europa. Als je de avonturen van Ben een beetje kent, verloopt deze vakantie niet helemaal volgens plan. De boze magiër Hex gooit namelijk roet in het eten, door de kracht van vier mysterieuze kristallen los te laten. Het is nu aan jouw om deze vloek terug te draaien door middel van monsters te verslaan, puzzels op te lossen en de 3D-wereld te verkennen.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.