Treehouse Riddle aangekondigd voor Nintendo Switch

Treehouse Riddle is deze winter beschikbaar op Nintendo Switch.

Publiceerder Marudice en developer Fruitbat Factory hebben vandaag aangekondigd dat hun avonturenspel Treehouse Riddle Naar de Nintendo Switch komt. Op de planning staat dat het spel deze winter beschikbaar is.

Stel je voor: je bevind je ineens in een boomhut. Je moet een uitweg vinden. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Wie is dat kleine meisje en die oude man? Probeer uit de boomhut te ontsnappen door puzzels en raadsels op te lossen in een pixelachtige stijl. De raadsels en puzzels zij, net als de boomhut, van hout gemaakt. Heb jij al zin om je hersenen te laten kraken?

Benieuwd naar Treehouse Riddle? bekijk hieronder een trailer!