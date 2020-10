[Review] The Survivalists

Bevriend apen en overleef op een stel vreemde eilanden...

The Survivalists is een nieuwe survival game van Team17, die zich in hetzelfde universum afspeelt als de Escapists. Net zoals daar zul je moeten ontsnappen, maar waar je daar vastzit in de gevangenis spoel je hier aan op een nogal vreemd eiland. Hoe je precies op een vlot in de oceaan terecht bent gekomen laat de game even in het midden, maar je drijft een beetje doelloos rond tot je op een stel eilanden aanspoelt. Op het eerste gezicht lijkt het een beetje op een Robinson Crusoe-verhaal, maar al snel besef je dat er meer aan de hand is. Zijn dit eigenlijk wel normale eilanden?

Bouwen en overleven

De gameplay van The Survivalists volgt eerst het typische “survival & build” verhaal. Het vlot waar je op aanspoelt zorgt voor de eerste materialen, waarmee je gereedschap maakt. Met dit gereedschap kun je bomen vellen en stenen kapot slaan, waardoor je weer nieuwe materialen krijgt. Sommige materialen kun je maken met je handen, maar al snel zul je een building table nodig hebben. Omdat elk gemaakt recept weer nieuwe vrijspeelt bouwt het zich langzaam op. Je begint met een stuk gereedschap waarmee je alles een klein beetje kunt slopen (in dit geval een puntig stuk steen dat “hand-axe” genoemd wordt) en bouwt op tot je een pikhouweel, schep en scherpe bijl in handen hebt, waarmee je in je eigen levensvoorziening kan voorzien. Op een gegeven moment zul je een oven moeten bouwen om metaal te smelten, waardoor er weer nieuwe recepten vrij gespeelt worden. En zo verder.

Naast het bouwen van simpele gereedschappen kun je ook een basis bouwen. Dit hoeft niet perse. Alleen een bed is echt noodzakelijk, omdat je deze nodig hebt om te saven. Wil je echter in stijl je tijd op het eiland rondbrengen (en jezelf beschermen tegen vervelende vleermuizen die je ’s nachts aanvallen), dan kun je een heus kamp bouwen, compleet met omheiningen, stenen straten, tafels, stoelen en andere luxe artikelen. Je kunt zelfs schatten aan de muur hangen en heuse jachttrofeeën maken als je de juiste dieren hebt afgeslacht. Het geeft veel opties om lekker bezig te zijn, maar over het algemeen is hier in vergelijking met andere survival-building games niet veel nieuws te ontdekken.

Apen zijn je beste maatjes

Wat The Survivalists dan ook uniek maakt zijn de apen. In-game zul je op veel verschillende plekken apen tegenkomen. Sommigen zwerven een beetje rond en hebben honger, terwijl anderen gevangen worden gehouden. Bevrijd ze (of geef ze eten) en ze worden je vriend. Zijn ze je vriend? Dan kun je ze aan het werk zetten. Heb jij geen zin meer om bomen te hakken voor je benodigde hout? Geen probleem, laat een aap dat doen. Geen zin om constant alles wat je sloopt op te pakken? Of heb je misschien extra mankracht nodig als je het eiland verkent? Dit kun je allemaal door de apen laten doen. Grappig is dat hierbij echt veel mogelijkheden zijn. Als je het goed doet kun je zelfs een hele congaline van taken maken, waarbij je zelf niets meer hoeft te doen. Laat één aap bomen omhakken en laat een andere dit vervoeren naar kisten die je in je kamp hebt staan. Laat vervolgens een derde aap dit naar de crafting table brengen, waar weer een volgende er planken van maakt. Een vijfde aap brengt dit naar een plek toe waar jij een omheining wilt bouwen, en de zesde bouwt het. Klaar! Grappig is dat je de apen wel moet leren wat ze moeten doen. Ze hebben geen standaard acties die ze kunnen doen, je zult taken moeten voordoen. Leuk bedacht, maar in de praktijk zorgt het er wel voor dat je af en toe even moet kijken wat apen allemaal precies kunnen. Haal je twee acties door elkaar of maak je het te lang dan zul je zien dat ze het niet snappen en moet je opnieuw beginnen met de uitleg. Daar zul je even geduld voor moeten hebben!

Wat voor eiland is dit?

Uiteindelijk heeft het “build” gedeelte van The Survivalists dus een unieke twist. Maar als je de apen alles laat bouwen, wat blijft er dan nog over? Nou, het survivallen natuurlijk! Eten en drinken daargelaten is het eiland is niet zonder gevaren. Niet alleen zijn er genoeg wezens die je een kopje kleiner willen maken, ook zijn er vreemde beschavingen aanwezig en kom je er al snel achter dat er meer dingen zijn die niet helemaal kloppen. Het duurt niet lang voordat je sporen van andere kampen vindt, vaak nog met de skeletten van andere drenkelingen. Sommigen hebben dagboeken bij zich, en het is hier dat de game wat raar begint te worden. Deze komen namelijk uit verschillende tijdsperiodes. Romeinen, Samoerais en legercommandanten, resten van piratenschepen en vliegtuigen, je vind het allemaal. En allemaal praten ze over een vreemde portal dat ze hier gebracht zou hebben. Dat niet alleen, op een gegeven moment kom je ook de “mysterious stranger” tegen. Deze verkoopt naast simpele voorwerpen ook een vijftal sleutels die je, zoals de beschrijving zegt, “nodig hebt om van het eiland te ontsnappen” Pardon? Ik dacht dat ik gewoon aangespoeld was!

Op zoek naar schatten

Het eiland ligt daarnaast vol met schatkaarten, tempels en andere geheimen, die vol zitten met de schatten uit je wildste dromen! Wat precies? Nou… eigenlijk weet ik dat niet zo goed. The Survivalists is namelijk niet een hele simpele game. Niet alleen zal het even duren voordat je bent opgestart, (zoals bij elke building/survival game loop je de eerste uren vooral verdwaasd rond om te kijken wat je nodig hebt), maar de kerkers die je op het eiland vindt zijn ook daadwerkelijk moeilijk. Deze worden vaak bevolkt door wezens die een stuk scherpere zwaarden hebben dan jij, en ook zul je af en toe puzzels moeten oplossen die om wat denkwerk vragen. Platformen waar jij en je apen op precies de juiste plekken moeten staan. Plekken waar je een bepaalde emote moet doen om een deur te openen. Grote gaten waarover je zelf een brug zult moeten bouwen. Als je deze vaults of tempels wilt onderzoeken kun je maar beter goed voorbereid zijn, maar de schatten zijn het wel waard. Zo heb ik bijvoorbeeld al een speciale smid gevonden waarop je legendarische wapens kunt herstellen, al moet ik wel eerst de kapotte legendarische wapens vinden. Het is echter wel jammer dat we de multiplayer-modus niet heb kunnen uitproberen. Je kunt The Survivalists namelijk ook samen spelen, tot op 4 personen. Ik heb het idee dat de game daardoor niet alleen makkelijker wordt, maar ook dat je veel sneller een goed kamp kunt opbouwen en op verkenning kunt gaan. In je eentje zul je echter veel geduld en tijd nodig hebben.

Kleine minpunten en bugs

Het is wel jammer dat verschillende dingen in The Survivalists niet helemaal duidelijk zijn. Omdat er veel kan gebeuren werkt de game met afkortingen en icoontjes. Apen hebben bijvoorbeeld ten alle tijden een icoon boven hun hoofd wat aangeeft wat ze aan het doen zijn. Deze zijn alleen nogal klein, en er is ook geen legenda om te zien wat ze betekenen. Niet zo erg als ze lekker bezig zijn, wel vervelend als ze met die icoontjes proberen aan te geven dat er iets niet klopt. Ik heb gemerkt dat het vaak betekent dat er een bepaald materiaal niet voorhanden is, maar de iconen zijn zo klein en onduidelijk dat ik dat er niet uit kan halen, vooral niet in handheld. Sowieso is de tutorial nogal magertjes. Verder dan een simpel “how to play” tabblad in je menu is er namelijk niet. Daarnaast is de game nog niet helemaal zonder bugs. Zo heb ik verschillende keren gehad dat voorwerpen de verkeerde afbeelding hadden (ik probeerde een aap eten te geven, bleek het een stuk muur te zijn) en heb ik zelfs al een game-brekende bug meegemaakt, waardoor ik na mijn dood door bleef lopen. Ongeveer een minuut later registreerde de game dat ik dood was en zette me terug naar het kamp…. waar mijn personage niet meer uit de dood animatie kwam. Lullig, want je moet deze game handmatig saven. En laat ik dat nou net niet meer gedaan hebben die avond…

De wereld van pixels

De game heeft een schattige pixelachtige stijl in de stijl van The Escapists, maar dan een stuk gedetailleerder. Het ziet er goed uit, en de camerahoek die de game aanhoud zorgt ervoor dat je ook daadwerkelijk dingen aan het ontdekken bent. Meer dan eens liep ik per ongeluk kerkers in die verstopt zaten achter bomen, of kwam er een geheim tevoorschijn als ik een steen weghaalde. De Controls zijn verder prima, al wel een tikje ingewikkeld. Je kunt zien dat de game oorspronkelijk voor de PC gemaakt is, en op sommige momenten heb je ook echt een muis. Het is niet erg vervelend, maar je zult even moeten uitzoeken hoe alles precies werkt. Het draait verder prima op de Switch in docked, en, op de kleine icoontjes na, ook in handheld.

Conclusie

Uiteindelijk is The Survivalist een leuke survival building game met een unieke twist. Het gebruik van apen om veel van de herhalende taken over te nemen is leuk gedaan het zal je nog verbazen waar je ze allemaal voor in kunt zetten. Er is daarnaast genoeg te doen in de procedurally generated wereld. Van simpelweg in leven blijven tot kampen bouwen, schat zoeken en uiteindelijk ontsnappen, je blijft bezig. Het is jammer dat de game op sommige vlakken wat traag is en onduidelijk aanvoelt, maar voor iedereen die het geduld heeft om even wat dingen te leren is dit een leuke en unieke survival game. Het is alleen jammer dat we nog niet de kans hebben gehad om in deze game multiplayer-modus te proberen, het voelt namelijk alsof deze game daar perfect voor is. Voor €24,99 krijg je in ieder geval voldoende waar voor je geld. En twijfel je nog? Dan is er ook een demo te downloaden.

Cijfer: 8