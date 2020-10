[Review] Super Punch Patrol

Klassieke beat ‘em up actie in een gestileerd jasje.

Super Punch Patrol is een side-scrolling beat ‘em up uit het creatieve brein van ontwikkelaar Bertil Hörberg, bekend van de Gunman Clive-spellen. In het spel houden geweld en criminaliteit de straten in een ijzeren greep. Politiechef Anders Punch neemt daarom extreme maatregelen. Samen met compagnons Nils en Selma Snyting neemt hij het heft in eigen hand en ruimt Anders de straat met geweld op. Slaat dit spel in als een bom? Je leest het in deze review.

Op naar de actie

De speler heeft keuze uit 3 personages: Anders, Nils en Selma. De vechters spelen elk op een andere manier. Selma heeft snelle aanvallen welke weinig schade doen, terwijl Anders langzame, sterke klappen uit weet te delen. Nils zit hier precies tussenin. De besturing is vrij simpel en komt erg overeen met andere spellen uit het beat ‘em up-genre. Je kunt slaan, springen en een speciale aanval uitvoeren. Met bepaalde knoppencombinaties kan je een klein aantal combo’s uitvoeren. Zo kan je luchtaanvallen uitvoeren of een sprintje trekken om je vijanden te overrompelen met een keiharde tackle. Het is de bedoeling om zo, al vechtende, alle vijanden weg te vagen die het spel op je af stuurt. Los van de actie is er sprake van absurde humor. Vijanden die zichzelf een putdeksel op de kop gooien, clowns en raketskateboards. Gekker kan het niet worden zou je zeggen? Wacht maar tot je bij de eindbaas komt.

Klassieke moeilijkheidsgraad

Het concept klinkt eenvoudig, maar vergis je niet. De moeilijkheidsgraad ligt erg hoog. Zelfs op de normale stand zal je snel kennismaken met het continue-scherm. Spelenderwijs zal je het patroon van de verschillende tegenstanders leren kennen, wat het makkelijker maakt om ze te verslaan. Het uitwerken van de juiste strategie werkt verslavend. Het spel kent een steile leercurve. Het spel is net zo kort als dat het moeilijk is; voor je het weet ben je bij de eindbaas. Met een beetje doorzettingsvermogen kan je binnen één uur de normale modus doorkruisen. Wil het nog niet lukken in deze moeilijkheidsgraad, dan kan men nog kiezen uit een makkelijkere modus. Voor de die-hards is er nog een moeilijkere modus met een leuke bonus aan het einde. Samen met een vriend of vriendin de straten schoonvegen is ook nog een optie voor extra speelplezier. Het spel ondersteunt alleen lokale co-operatieve multiplayer op één Nintendo Switch.

Gestileerde Graphics

Super Punch Patrol valt in grafisch opzicht erg op. De karakters lijken vers uit een pen geschetst op een met potlood gekladde achtergrond. De stijl lijkt erg op de Gunman Clive-spellen welke de ontwikkelaar hiervoor heeft gemaakt. Het vriendelijk ogende blauw van de speler en de items bestemd voor de speler, contrasteren mooi tegen het wijnrode aspect van de vijanden. De bewegingen van de vechters en vijanden zijn simpel vormgegeven, maar voor een spel als dit werkt dat ruim voldoende. De achtergronden van de levels zijn afwisselend genoeg om niet saai te worden. De geluidseffecten zijn doeltreffend en de muziek werkt opzwepend. Echter, als je vaak door dezelfde levels moet ploeteren kan het aardig op de zenuwen gaan werken.

Het eindoordeel

Super Punch Patrol is een spel met weinig inhoud. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling ervan. Ontwikkelaar Bertil Hörberg levert een prachtige ode aan de klassieke arcade beat ‘em up-spellen zoals Final Fight en Streets of Rage. Liefhebbers van het genre zullen tijdens het spelen van deze game met nostalgie terugdenken aan de absolute toppers van weleer. Voor de gemiddelde gamer is Super Punch Patrol met een prijs van €4,99 in de Nintendo eShop zeker het uitproberen waard.

Eindcijfer: 6,7