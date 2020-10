[Review] Filament

Lees hier mijn bevindingen van het puzzelspel Filament op de Nintendo Switch

Inmiddels heeft de Nintendo Switch al meerdere puzzelspellen mogen ontvangen en daar komt nu weer een nieuwe bij, namelijk Filament. Weet dit nieuwe puzzelspel bijzonder en origineel genoeg te zijn om boven alle andere puzzelspellen uit te springen? Je leest het in deze review.

De waarheid moet ergens te vinden zijn…

Je ziet niet vaak een verhaallijn voorbijkomenin puzzelspellen, maar deze heeft Filament wel. Filament speelt zich af op The Alabaster, een zeer geavanceerd ruimteschip. Al snel hoor je de stem van Juniper, een personage die vast zit in de stuurhut van het schip. Het doel in deze game is dan ook om haar te bevrijden. Naarmate je meer puzzels oplost kom je meer te weten over het personage Juniper en de rest van de verdwenen bemanningsleden. Weet jij de waarheid te achterhalen?

Gameplay

In het puzzelspel Filament is het de bedoeling om elke lamp in de kamer aan te krijgen. Dit doe je door middel van een soort elektriciteitsmannetje. Dit mannetje heeft een stroomdraad aan zich vastzitten waardoor een lamp aangaat als je deze met dat draad aanraakt. Het spel bevat maar liefst 300 puzzels, welke overigens erg variërend en origineel zijn. Het concept van alle puzzels blijft uiteraard hetzelfde, maar de uitvoering is daarentegen altijd anders. In de ene kamer moet je bijvoorbeeld een lamp vaker van stroom voorzien en in de andere is het de bedoeling om lampen met dezelfde kleur met elkaar te verbinden. Dit zijn nog maar een paar van de vele voorbeelden.

Wat erg fijn is, is dat bij elk nieuw idee de puzzels vrij simpel beginnen en dienen als een soort uitleg. Hierdoor weet je precies wat je in die reeks puzzels moet doen, maar ze worden al snel een stuk uitdagender. Omdat de puzzels soms best lastig kunnen zijn, kun je er ook voor kiezen om hints te gebruiken. Dit is overigens op elk gewenst moment mogelijk. Je moet er wel rekening mee houden dat als je hints gebruikt, de zogenoemde achievements worden uitgeschakeld.

Als je eenmaal een hint gebruikt zie je een groen rondje en een rood vierkantje. Het rode vierkantje geeft aan waar je een fout hebt gemaakt en het groene rondje laat weten waar je als volgende heen moet gaan. Omdat je vaak links- of rechtsom rond een lamp kunt lopen, is het niet altijd gegarandeerd dat de oplossing meteen naar voren komt. Dit vind ik trouwens niet eens heel erg, je wordt namelijk deels naar de juiste plek gestuurd. Dit is natuurlijk heel prettig, maar je zal zelf nog wel goed na moeten denken. De puzzel wordt dus niet meteen weggeven waardoor je naar mijn mening meer plezier uit deze titel haalt.

Audiovisueel

Een puzzelspel hoeft er natuurlijk niet prachtig uit te zien, maar toch hebben de makers van Filament erg hun best gedaan. Nee, de puzzels zien er niet heel spannend uit, maar het ruimteschip zit vol met allemaal leuke details. Wat wel jammer is, is dat de game, en dan met name het ruimteschip zelf, er iets minder scherp uitziet op de Nintendo Switch dan op de pc. Echter kan ik hier zeker doorheen kijken.

De muziek mag er trouwens ook zijn. Ondanks dat er niet heel veel nummers aanwezig zijn, klinken de liedjes die er wel zijn écht fantastisch. De muziek voelt heel mysterieus aan, wat natuurlijk goed past bij een spel die zich in de ruimte afspeelt. De ingesproken stemmen van de personages zijn niet heel spannend, maar daarentegen wel heel zacht en vriendelijk waardoor de stemmen prettig zijn om naar te luisteren.

Conclusie

Voor de prijs van €16,99 krijg je een zeer vermakelijk puzzelspel met een interessante verhaallijn. Omdat er maar liefst 300 puzzels aanwezig zijn en je tijdens deze bijna je brein kunt horen kraken, zal je aardig veel uren plezier hebben met Filament. Het ruimteschip die je kunt verkennen zit vol met details, al is de game op de Switch wel iets onscherper.

Eindcijfer: 7,8