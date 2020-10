[Preview] Pikmin 3 Deluxe

Alle plantwezentjes verzamelen!

Inmiddels is het alweer zo’n zeven jaar geleden dat Nintendo het derde deel in de Pikmin-serie uitbracht. Pikmin 3 verscheen destijds voor de Wii U en doordat deze console niet al te succesvol was, zijn er ongetwijfeld flink wat Nintendo-fans die het spel hebben gemist. Binnenkort kunnen Nintendo Switch-bezitters echter aan de slag met de Deluxe-versie van Pikmin 3. Het spel komt eind oktober uit maar wij konden alvast met de titel aan de slag. Weten de schattige Pikmin opnieuw een glimlach op mijn gezicht te toveren?

Een klassieker keert terug

Laat ik beginnen met te zeggen dat Pikmin 3 op zichzelf een enorm goede game was. Destijds beloonde we de titel met een prachtige 9. Pikmin 3 borduurt eigenlijk voort op het succes van de eerste twee delen. In de game ga je met allerlei gekleurde (en vooral veel te schattige) Pikmin naar verschillende gebieden toe. Deze gebieden liggen vol met kostbare spullen, voedsel en schatten. De verschillende kleuren Pikmin hebben zo elk hun eigen sterke en zwakke punten. De ene Pikmin kan tegen vuur terwijl de andere juist weer tegen water of elektriciteit kan.

Pikmin luisteren naar hun captains en dus is het aan jou de juiste Pikmin op het juiste moment te gebruiken. Op deze manier los je puzzels op, ga je gevechten aan en kom je steeds verder in je avontuur op zoek naar Captain Olimar. Kortom, een enorm schattige maar vooral ook strategische game. Destijds zat de gameplay al goed in elkaar, en dat zorgt ervoor dat Pikmin 3 Deluxe ook nu nog heerlijk is om te spelen. Bovendien zijn er ook de nodige verbeteringen en vernieuwingen toegevoegd.

Het zijn de kleine dingen…

Allereerst is er een verbeterd richtsysteem wat de gameplay net wat verfijnder maakt. Je kunt met de rechter schouderknop gemakkelijk een target selecteren om de Pikmin op af te sturen. Waar in het origineel het richten soms nog wel eens fout ging, is deze ergernis nu aanzienlijk verminderd. Het zijn een aantal van dit soort kleine dingen die de gameplay nog net wat beter maken. Zo is de AI van vijanden wat meer gebalanceerd en zorgt een nieuw hint-systeem ervoor dat ook wat minder ervaren spelers geholpen worden wanneer ze vastzitten. In feite kan je er voor kiezen om de game te laten vertellen waar je heen moet. Pikmin 3 wordt hiermee duidelijk toegankelijker.

Samen spelen

Ook nieuw is de co-op stand om samen op avontuur te gaan én is er een nieuw stuk verhaal in de vorm van pro- en epiloog met Olimar en Louie. Ondanks dat deze verhaallijnen tot nu toe niet zo diepgaand en sterk lijken als het origineel van Pikmin 3, is het voor fans van de serie een leuke toevoeging. De co-op stand was terecht een gemis in het origineel en is daarmee een welkome toevoeging. Dit kan alleen lokaal, en dat is eigenlijk best jammer. Hoe leuk zou het zijn de game online samen te spelen! Gelukkig is het lokaal ook leuk om samen te spelen, met name het nodige multitasken maakt Pikmin 3 Deluxe hier enorm voor geschikt.

Naast de story mode kun je ook losse missies spelen in de Mission mode én is de welbekende Bingo Battle weer aanwezig. Twee spelers strijden hierin tegen elkaar om als eerste een volle bingokaart met soorten fruit vol te hebben.

Nog steeds een plaatje

Pikmin 3 was op audiovisueel gebied op de Wii U al een enorm sterke titel waarbij realistische omgevingen met de schattige personages en Pikmin wordt gecombineerd. Ondanks dat er niet veel veranderd lijkt te zijn qua graphics, kan de game prima mee met deze tijd. Alleen in tussenfilmpjes kunnen gebieden bij sterk inzoomen nog wel eens wat rauw ogen. Pikmin 3 Deluxe loopt echter soepel, de laadtijden zijn kort en verder oogt alles scherp en kleurrijk.

Aan het geluid lijkt weinig te zijn veranderd, maar eigenlijk hoeft dit ook niet. Het gebrabbel van de Captains en de lief klinkende Pikmin maken je immers toch meteen weer vrolijk. Wel blijft de muziek na het einde van een dag op den duur wat eentonig. Hierin had wat mij betreft net wat meer variatie in mogen worden gebracht.

Voorlopige conclusie

Pikmin 3 Deluxe gaat gamers die de Wii U-versie hebben gemist in elk geval een echte klassieker laten beleven. Ook lijkt de game nog best wel eens interessant te kunnen zijn voor diegene die het origineel al wel eerder hebben gespeeld. Binnenkort lees je ons definitieve oordeel!