Pikmin demo nu beschikbaar

Probeer het schattige puzzelspel alvast uit!

Op 30 oktober is het zo ver en zal Pikmin 3 Deluxe verschijnen voor de Nintendo Switch, de populaire serie startte met het eerste deel op de GameCube in 2001. In de jaren daarna werden er twee vervolgdelen ontwikkeld en verscheen Hey! Pikmin voor de handheld console 3DS.



In het puzzelspel Pikmin speel je als Olimar, die de regie heeft over allerlei kleine plant-achtige wezentjes die helpen om spullen te verplaatsen, verzamelen en om vijanden te verslaan.

Sinds een aantal maanden is het bekend dat Pikmin 3 Deluxe zal verschijnen op onze nieuwste Nintendo-console. Nu het bijna zo ver is mogen we alvast genieten van een van de demo die vanaf nu te downloaden is.



Ben je wel nieuwsgierig maar heb je geen behoefte aan de demo? Dan kan je meekijken met onderstaande gameplay beelden van bijna 1,5 uur van dit voorproefje van de game.