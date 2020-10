Hoe verschillend is Pikmin 3 Switch nu eigenlijk op grafisch gebied tegenover het origineel?

kleine rode, blauwe en gele aliens in HD!

Pikmin 3 kwam oorspronkelijk uit voor de WiiU, die na een niet al te lange levensduur op het console kerkhof, werd begraven. Samen met de console werden ook de games met de console begraven, waarna het even stil werd voor de Pikmin franchise. Er was wel een Pikmin 3DS game, maar daar praten we niet over.

Nu, een paar jaartjes later, komt Pikmin 3 uit voor de Nintendo Switch. Dankzij de krachtigere hardware van de Nintendo Switch ziet Pikmin 3 er beter uit dan ooit. Alleen… hoe zag Pikmin 3 er ook alweer uit op de WiiU? De Youtuber ElAnalistaDeBits heeft voor ons een overzichtelijke video gemaakt, die de twee versies naast elkaar legt.

Best wel een verschil, al zeg ik het zelf! Wat vinden jullie? Laat het ons weten in de reacties!