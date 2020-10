Deiland: Pocket Planet Edition krijgt een nieuwe trailer

Op een datum zullen we alleen nog even moeten wachten.

De ontwikkelaar van het avonturenspel Summer in Mara, Chibig Studio, is momenteel druk bezig met het inzamelen van geld op Kickstarter voor zijn project Deiland: Pocket Planet Edition. Alhoewel Deiland vanaf augustus 2018 al is te spelen op PC, focused hij zich er nu op om het spel naar de Switch te brengen. De versie voor de Nintendo Switch zal alle voorgaande DLC met zich meebrengen, een aantal verbeteringen, nieuwe muziek en zelfs nieuwe content exclusief voor de Switch. Op een datum zullen we alleen nog even moeten wachten.

Deiland: Pocket Planet Edition speelt zich zes jaar af na Summer in Mara. De game heeft zijn inspiratie gehaald uit spellen zoals Harvest Moon en Stardew Valley, wat dan ook goed terug is te zien in de gameplay. Net zoals die games kun je je eigen gewassen verbouwen, gerechten koken, spullen bouwen en natuurlijk met personages praten. Al gebeurt dit allemaal op een klein planeetje.

Ben je benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan onderstaande trailer.

Kijk jij uit naar deze titel? Laat het ons weten in de reacties.