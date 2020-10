Mario Kart Tour viert eerste verjaardag met speciale Anniversary Tour

Mario Kart Tour mag een kaarsje uitblazen!

Het is vandaag precies één jaar geleden dat Mario Kart Tour het levenslicht zag op Android en iOS. Voor het eerst konden we op onze smartphones racen met de besnorde loodgieter en zijn vrienden. Om dit te vieren komt er een speciale Anniversary Tour uit. Deze bevat 5 circuits met een stadsthema, waaronder een nieuwe versie van New York Minute. Zie hieronder de trailer voor de Anniversary Tour.