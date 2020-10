Vigil: The Longest Night gameplay beelden

Duisternis, bloed en gevechten. In Vigil krijg je het allemaal.

Er zijn beelden vrij gekomen van de eerste 15 minuten van het spel Vigil: The Longest Night, die binnenkort zal verschijnen op onder andere de Nintendo Switch. Het is het eerste spel gemaakt door ontwikkelaar Glass Heart Games.

Vigil is een duistere 2D platformer waarin je als de laatste Vigil genaamd Leila de nacht trotseert om te ontdekken waarom de nacht een eeuwigheid duurt en wie haar mysterieuze zus is. Dit doet ze terwijl ze demonische monsters trotseert die op haar pad komen. Ben jij niet vies van een beetje horror, bloed en gevechten? Dan is Vigil: The Longest Night wellicht wat voor jou!

Vanaf volgende week woensdag 14 oktober is hij beschikbaar, Vigil: The Longest Night van uitgever Another Indie Studio. Hij is verkrijgbaar als digitale download voor €21,99.