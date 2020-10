Super Mario Bros. 35th Anniversary merchandise nu beschikbaar

Diverse kledingstukken, accessoires en knuffels kun je vanaf vandaag kopen in de My Nintendo Store.

Tijdens de Super Mario Bros. 35th Anniversary direct werd bekendgemaakt hoe de 35ste verjaardag van Mario gevierd wordt. Zo is onder andere Super Mario 3D All-Stars uitgekomen en kunnen we nog een speciale Game & Watch verwachten volgende maand. Ook is er speciale merchandise aangekondigd, dat vanaf vandaag beschikbaar is in de My Nintendo Store.

Vanaf vandaag kun je diverse kledingstukken kopen. Zo zijn er diverse T-shirts met lange en korte mouwen beschikbaar voor zowel volwassenen als kinderen, maar ook zijn er hoodies beschikbaar. Daarnaast zijn er nog diverse accessoires beschikbaar zoals mokken, thermosflessen en tassen.

Voor wie dit nog niet genoeg is, zijn er ook knuffels beschikbaar. Deze knuffels komen uit de Nintendo Tokyo Exclusive Collection en waren voorheen alleen in de Nintendo-winkel in Tokio beschikbaar. Van deze knuffels zijn vijf varianten beschikbaar: Kat-Mario, Propeller-Mario, Pinguïn-Mario, Tanuki-Mario en Schoen-Mario.

Al deze merchandise is zoals eerder genoemd vandaag in de My Nintendo Store beschikbaar. Om producten in de My Nintendo Store aan te schaffen, heb je wel een Nintendo Account nodig.