Pokémon Trading Card Game leren spelen met deze tutorial

The Pokémon Company helpt nieuwkomers een handje.

Twijfelde je al om eens met de Pokémon Trading Card Game te gaan beginnen of kun je juist wel wat hulp gebruiken? Dan is onderstaande video van The Pokémon Company echt iets voor jou. In deze tutorial wordt uitleg gegeven over de game en kun je leren hoe jij een ware master kunt worden.

De video, welke op het officiele Pokémon Youtube-kanaal is gezet, kun je hieronder bekijken.