Ontmoet de Pikmin in een gloednieuwe trailer

Een nieuwe trailer vol schattige Pikmin.

Pikmin 3 Deluxe komt eind deze maand naar de Nintendo Switch en in aanloop op de release is het de hoogste tijd voor een nieuwe trailer. Gisteren hadden we ook al een aantal nieuwe screenshots van de game voor je. In onderstaande trailer maak je nu ook kennis met deze kleine en vooral erg schattige wezentjes.

Pikmin 3 Deluxe zal verschillende toevoegingen krijgen ten opzichte van het origineel, waaronder een aan te passen moeilijkheidsgraad om de game toegankelijker te maken. Dit keer kan ook het hele spel in multiplayer co-op gespeeld worden, zijn er nieuwe missies en is alle DLC bijgevoegd. De nieuwe missies zullen een proloog en epiloog bevatten met oude bekenden uit de serie.