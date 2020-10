Nieuwe gameplay-beelden Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

Check zo'n 10 minuten aan footage van deze aankomende racer.

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered werd gisteren aangekondigd voor de Nintendo Switch en in onderstaande video kun je meteen zo’n 10 minuten aan beelden van de game bekijken. Need For Speed: Hot Pursuit verscheen oorspronkelijk in 2010 maar zal volgende maand een speciale geremasterde versie krijgen op Nintendo’s hybride console. Zo zal de game onder andere een compleet nieuw uiterlijk gaan krijgen.

In Need for Speed Hot Pursuit draait het om zo snel mogelijk over de finish te komen tijdens tal van spannende races. Dit kan je natuurlijk alleen doen, maar met vrienden is het een stuk leuker. Helemaal als het niet uit maakt op welk platform anderen spelen, aangezien dit spel cross-play ondersteunt. Alle DLC is bijgevoegd en de game krijgt daarnaast nog verschillende extra updates. Al met al moet dit flink wat uren speelplezier gaan opleveren.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered komt op 13 november naar de Nintendo Switch en zal een prijs krijgen van €39,99.