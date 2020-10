Eerste Dev Diary voor Sword of the Necromancer vrijgegeven

Verschillende elementen uit het spel worden uitgelicht, maar er worden ook nieuwe beelden getoond.

Sword of the Necromancer was razend populair op Kickstarter. Voordat het spel uitgebracht kon worden, moest er €15.000 worden opgehaald, maar de makers hebben zelfs ruim €200.000 opgehaald. De planning is dat dit spel in november naar de Switch komt, maar voordat dit gebeurt nemen de ontwikkelaars ons eerst nog mee door het ontwikkelingsproces door middel van Dev Diaries.

In de eerste Dev Diary laten de ontwikkelaars verschillende dingen zien. Zo vertellen ze hoe het spel tot stand is gekomen, maar vertellen ze jou ook over de 2 speler-modus en de IR kaarten. Daarnaast worden er natuurlijk ook nieuwe beelden getoond van dit spel.

Sword of the Necromancer is een dungeon-crawler actie RPG met rogue-like elementen erin verwerkt. In dit spel moet jij Tama helpen om Koko te redden. Dit doe je door allerlei vijanden in kerkers te vermoorden om zo het einde te bereiken.