Winnaars Grip: Combat Racing bekend

Ben jij een van de gelukkige winnaars?

Ook afgelopen week hadden we weer een leuke prijsvraag voor jullie online. We konden 2 digitale versies van Grip: Combat Racing verloten! In Grip: Combat Racing ga je met tal van supersnelle voertuigen de strijd aan voor de eerste plek in races op diverse exotische locaties. Krankzinnig snelle races, haarscherpe graphics en vernietigende wapens zijn de beste woorden om deze racer te beschrijven.

Uit alle deelnemers hebben we twee gelukkige winnaars getrokken. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we daarom: @basvoet en @lelystadse

We wensen jullie alvast enorm veel plezier met de game. De code wordt zeer binnenkort via een privébericht toegestuurd.