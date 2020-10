Need for Speed Hot Pursuit krijgt een remaster

Deze game uit 2010 komt naar de Nintendo Switch met een volledig vernieuwd uiterlijk.

Need for Speed is een populair spel onder de racers, echter zijn de laatste delen niet naar Nintendo-consoles gekomen. Een van de spellen uit deze reeks die nog op de Wii uitkwam, was Need for Speed Hot Pursuit. Deze game kwam oorspronkelijk in 2010 uit en is naast de Wii op nog veel meer platformen beschikbaar. Vandaag heeft EA aangekondigd dat Need for Speed Hot Pursuit een remaster zal krijgen en gelukkig slaat dit spel de Switch niet over.

In Need for Speed Hot Pursuit is er maar één ding belangrijk: als eerste over de finish komen na een spannende race. Dit kan je natuurlijk alleen doen, maar met vrienden is het een stuk leuker. Helemaal als het niet uit maakt op welk platform anderen spelen, aangezien dit spel cross-play ondersteunt. Ook komt deze game met alle DLC waardoor je gelijk 6 uur aan extra gameplay en meer dan 30 uitdagingen tot je beschikking hebt. Verder geeft deze DLC genoeg wraps en kleuren om jouw auto helemaal te pimpen. Daarnaast heeft het uiterlijk van het spel natuurlijk een flinke upgrade gekregen waardoor het er weer strak uitziet.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered komt op 13 november naar de Nintendo Switch en zal een prijs krijgen van €39,99.