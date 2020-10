My Universe – Fashion Boutique komt naar de Nintendo Switch

Ontwerp je eigen kledinglijn in My Universe - Fashion Boutique.

Later deze maand komen ontwikkelaar Black Sheep Studio en uitgever Microids met een nieuwe titel, namelijk My Universe – Fashion Boutique. Vanaf dinsdag 27 oktober kunnen we aan de slag met dit nieuwe deel in de My Universe-serie op de Nintendo Switch.

In My Universe – Fashion Boutique beheer je jouw eigen kledingwinkel. Je zult de winkel naar eigen smaak in moeten richten, de klanten begroeten en ervoor zorgen dat ze met de perfecte outfit naar huis gaan. Gaat het jou lukken je eigen kledinglijn te ontwerpen en daarmee beroemd te worden?

Momenteel is er nog geen trailer vrijgegeven, maar er zijn al wel afbeeldingen beschikbaar. Mocht je deze willen zien, bekijk dan onderstaande plaatjes.