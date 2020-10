Alpaca Ball: Allstars komt volgende week naar de Nintendo Switch

Voetballen met alpaca's!

Een paar maanden terug, namelijk in juli, werd er door ontwikkelaar Salt Castle Studio aangekondigd dat hun nieuwe party-game Alpaca Ball: Allstars naar de Nintendo Switch ging komen. Echter was er toen nog geen releasedatum bekend. Inmiddels weten we dat we vanaf volgende week donderdag, op 15 oktober, aan de slag kunnen met deze nieuwe titel.

Alpaca Ball: Allstars is een wat chaotisch, maar vermakelijk spelletje waarin je kunt voetballen met alpaca’s! Je kunt het dier personaliseren met verschillende voorwerpen zoals hoeden, brillen, kapsels en zelfs kleurrijke patronen. De titel is alleen te spelen, maar om de game nog vermakelijker te maken hebben de makers ook een lokale multiplayer-modus toegevoegd. In deze modus kun je met wel acht spelers voetballen op het veld.

Mocht je nogmaals de trailer willen bekijken van de aankondiging van het spel, bekijk dan onderstaande video.

Heb jij altijd al willen voetballen met alpaca’s? Laat het ons weten in de reacties!