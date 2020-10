[Release Radar] Uitgelichte releases week 41

Deze spellen komen volgende week naar de Nintendo Switch

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Filament

Verschijnt op: 8 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €16,99

Je bent te vinden op het onderzoeksschip ‘The Alabaster’, een onderdeel van The Filament Corporation. Er is echt er mysterieuze complicatie die jij moet oplossen. Het schip is op dit moment namelijk vergrendeld, maar ook de bemanning is nergens te vinden. Puzzel er op los in deze single player puzzle-game met verslavende en uitdagende puzzels.

The Survivalists

Verschijnt op: 9 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Je bent op een eiland met al zijn geheimen en mysterieën die je allemaal wilt oplossen. Jaag op dieren maar vecht ook tegen vijanden die jou niet bepaald welkom heten op het eiland. Bouw, ontdek en voer opdrachten uit die je krijgt van aangespoelde vreemdelingen of mysterieuze wezens. Bouw jouw eigen basis en vraag apen om hulp in ruil voor bananen.