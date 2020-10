Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maarliefst 6.5 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 41 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, WarriOrb, maarliefst 6.5 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Nullum, maar een kleine 38 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

WarriOrb – 6.5GB

Horace – 5.6GB

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues – 4.4GB

Remothered: Broken Porcelain – 3.2GB

Bakugan: Champions of Vestroia – 3.1GB

Neighbours back From Hell – 2.5GB

This is the Zodiac Speaking – 2.5GB

LUNA The Shadow Dust – 2.0GB

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay – 2.0GB

Tacticool Champs – 1.9GB

Filament – 1.7GB

Cook, Serve, Delicious! 3?! – 1.5GB

Agatha Christie – The ABC Murders – 1.5GB

The Bluecoats North & South – 1.5GB

Seers Isle – 1.4GB

Ghost of a Tale – 1.2GB

Torn Tales: Rebound Edition – 1.1GB

Dustoff Z – 821MB

My Universe – Fashion Boutique – 798MB

Along the Edge – 763MB

Alpaca Ball: Allstars – 734MB

Space Crew – 733MB

Mad Rat Dead – 708MB

Dungreed – 618MB

9th Dawn III – 566MB

Reflection of Mine – 431MB

Flipon – 306MB

Burst Shooter – 282MB

Batbarian: Testament of the Primordials – 277MB

CrossKrush – 255MB

The Legend of Ninja – 214MB

The Ramen Sensei – 198MB

From Orbit – 184MB

Shoot 1UP DX – 153MB

Shmubedi Boo – 142MB

Skatemasta Tcheco – 83MB

Bullet Beat – 77MB

Tiki Brawl – 69MB

Space Grunts – 68MB

Castle of no Escape – 44MB

Nullum – 38MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!