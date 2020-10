Neighbours back From Hell HD verschijnt komende week

Haal kattenkwaad uit in deze remaster!

Op de GameCube verscheen in 2003 de strategische puzzelgame Neighbours From Hell. Later kwam het spel onder andere naar de Nintendo DS. Daarnaast verscheen er ook op de PC een vervolg. Vanaf volgende week zijn beide spellen in één remaster te vinden op de Nintendo Switch. Volgens de Nintendo eShop zal het spel op 8 oktober speelbaar zijn op de Nintendo’s hybride console.

In het spel speel je de ster in een televisieprogramma waar je de hele tijd kattenkwaad uithaald bij je buren. Dit doe je op de meest gekke en creatieve manieren. Je kan bijvoorbeeld een kaars vervangen door vuurwerk of scheerschuim vervangen met slagroom.