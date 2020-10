Need for Speed: Hot Pursuit Remastered komt mogelijk naar Nintendo Switch

Zouden we binnenkort met piepende banden de digitale weg op kunnen?

EA heeft op hun website een teaser geplaatst waarbij een klok aftelt naar maandag, met de tekst “5:10. How did he go so fast? Five ten. “Call Big Joe’s Pizzeria on 0800-510-510-510.” There’s got to be a way to fix this.”.



Vermoedelijk zal EA morgen officieel bekend maken dat de Remastered versie van Need for Speed: Hot Pursuit naar Nintendo Switch komt. In Japan komt het race-spel waarschijnlijk al op 6 november uit voor de hybride console.



Met het spel krijg je toegang tot alle DLC’s, er is 6 uur extra gameplay en meer dan 30 uitdagingen. Er zijn al een aantal beelden vrijgegeven.