Interactieve beeldromans Along the Edge en Seers Isle komen naar de Switch

Dubbel leesvoer.

Nova-Box heeft bekend gemaakt dat er twee interactieve beeldromans naar de Nintendo Switch komen. De twee spellen, Along the Edge en Seers Isle, zullen beide op 15 oktober te vinden zijn in de Nintendo eShop. Onderaan het bericht zijn twee trailers te vinden.

In Along The Edge kruip je in de huid van Daphné. Zij is niet tevreden met haar manier van leven. Ze erft een oud familiehuis in Europa. De keuzes die je maakt in het spel zullen van grote invloed zijn; zowel Daphné’s uiterlijk als haar persoonlijkheid zullen veranderen.

In Seers Isle kruip je in de huid van een groep sjamanen. Zij worden naar de oevers van een eiland geleid om ingewijd te worden in de wereld van magie. Nadat ze hun reis naar de bergtop zijn begonnen, zullen ze een vrouw met een hoorn tegenkomen. Bekijk de trailers hieronder.