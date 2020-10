Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator komt naar de Switch

Beheer je eigen pizzeria in de wereld van Freddy Fazbear!

Verschillende titels uit de Five Nights at freddy’s franchise zijn al verschenen op de Switch, en binnenkort komt daar een titel bij. Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator zal downloadbaar worden in de e-shop, al is het nog niet bekend wanneer. De trailer kun je in ieder geval alvast hieronder bekijken.

In Freddy’s Fazbear’s Pizzeria simulator ga je hard aan het werk om je eigen restaurant te openen. Hier even geen verschrikkelijke animatronics die je laten schrikken, maar vrolijke pizza’s maken, kinderen blij maken en de high score halen. Niets engs aan toch? Toch…?