Bloodstained: Curse of the Moon 1 al meer dan 600.000 keer verkocht

Een mooie mijlpaal!

Bloodstained: Curse of the Moon verscheen in 2018 na een Kickstarter-project gemaakt door Koji Igarashi. Dit project was zo succesvol dat er in juli een vervolg is uitgebracht. Inti Creates CEO Takuya Aizu laat aan de website Nintendo Everything weten dat het spel al 600.000 keer over de toonbank is gegaan. De release van Curse of the Moon 2 zou een grote boost hebben gegeven aan de verkoopcijfers. Daarnaast laat Aizu weten dat meer dan de helft van de verkopen op de Nintendo Switch heeft plaatsgevonden.

