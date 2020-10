Twee hackers die deel zijn van Team Xecuter, een team die verschillende Nintendo platforms heeft gehackt, zijn gearresteerd

Piraterij is iets dat in de game wereld absoluut niet wordt getolereerd. Vooral Nintendo is agressief in het aanpakken van de piraterij die zich op hun platformen afspeelt. Zo hebben ze al enkele websites offline gehaald en al een paar hackers opgepakt.

Ook dit keer zit Nintendo weer achter een groep hackers aan, oftewel Team Xecuter. Dit team is verantwoordelijk voor verschillende hacks die hebben plaatsgevonden op de 3DS , Nintendo Switch en de NES: Classic Edition.

Het volledig rapport van de U.S Department of Justice vind je hieronder, vertaald door mij :

Twee leiders van een van ’s werelds meest beruchte videogamepiraterijgroepen, Team Xecuter, zijn gearresteerd en worden in hechtenis genomen en moeten worden aangeklaagd bij de Amerikaanse districtsrechtbank in Seattle.



Max Louarn, 48, een Frans staatsburger van Avignon, Frankrijk, Yuanning Chen, 35, een Chinees staatsburger van Shenzhen, China, en Gary Bowser, 51, een Canadees staatsburger van Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, werden aangeklaagd in een federale aanklacht die vandaag is ontzegeld. Volgens de aanklacht waren de beklaagden leiders van een criminele onderneming die illegale apparaten (gehackte gameconsoles) ontwikkelde en verkochten , zodat ze konden worden gebruikt om ongeautoriseerde of illegale kopieën van videogames af te spelen. De onderneming richtte zich op populaire consoles zoals de Nintendo Switch, de Nintendo 3DS, de Nintendo Entertainment System Classic Edition, de Sony PlayStation Classic en de Microsoft Xbox.



“Deze beklaagden waren leiders van een beruchte internationale criminele groep die jarenlang illegale winsten heeft gemaakt door videogametechnologie van Amerikaanse bedrijven te piraten”, zei waarnemend assistent-procureur-generaal Brian C. Rabbitt van de Criminal Division van het ministerie van Justitie. “Deze arrestaties tonen aan dat de afdeling hackers verantwoordelijk zal worden gehouden als ze het intellectuele eigendom van Amerikaanse bedrijven willen opeisen en exploiteren voor financieel gewin, ongeacht waar ze zich bevinden.”



“Deze beklaagden vulden hun zakken door het werk van andere ontwikkelaars van videogames te stelen en te verkopen – en gingen zelfs zo ver dat klanten een licentievergoeding moesten betalen om gestolen games te spelen”, zei de Amerikaanse advocaat Brian Moran voor het westelijk district van Washington. “Dit gedrag schaadt niet alleen miljardenbedrijven, het kaapt het harde werk van individuen die zich inzetten voor vooruitgang in de videogamebranche.”



“Diefstal van intellectueel eigendom schaadt de Amerikaanse industrie, game-ontwikkelaars en exploiteert legitieme gaming klanten, die allemaal de legitimiteit van de commerciële videogame-industrie bedreigen”, zei waarnemend speciaal agent Eben Roberts van US Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (HSI ), Seattle. “We zijn vastbesloten om met onze internationale partners samen te werken om criminelen zoals deze te vinden, die auteursrechtelijk beschermd materiaal stelen en cybercriminelen, voor de rechter brengen.”



“Stel je voor dat iets dat je hebt uitgevonden van je wordt gestolen en vervolgens op de markt wordt gebracht en verkocht aan klanten over de hele wereld. Dat is precies wat Team Xecuter aan het doen was, ” zei Special Agent Raymond Duda van het Seattle Field Office van de FBI. “Dit is een perfect voorbeeld van waarom de FBI het voorkomen van diefstal van intellectueel eigendom tot een prioriteit heeft gemaakt. Deze arrestaties zouden een signaal moeten zijn aan potentiële piraten dat de FBI deze misdaden niet als een spel beschouwt. “



Volgens gerechtelijke documenten bestaat de criminele onderneming Team Xecuter uit meer dan een dozijn individuele leden over de hele wereld. Deze leden zijn onder meer ontwikkelaars die misbruik maken van kwetsbaarheden in videogameconsoles en ontwerpen omzeilingsapparatuur; websiteontwerpers die de verschillende websites maken die reclame maken voor de apparaten van het bedrijf; leveranciers die de apparaten vervaardigen; en wederverkopers over de hele wereld die de apparaten verkopen en distribueren.



In de aanklacht wordt beweerd dat Team Xecuter vanwege de illegale aard van zijn activiteiten voortdurend heeft geprobeerd handhavingsinspanningen van slachtofferbedrijven, financiële instellingen en wetshandhavers te ontwijken. Volgens de aanklacht heeft Team Xecuter met name geprobeerd zijn algehele bedrijf te beschermen door een breed scala aan merken, websites en distributiekanalen te gebruiken. Van ongeveer juni 2013 tot en met augustus 2020 gebruikte Team Xecuter verschillende productnamen voor zijn apparaten, zoals de Gateway 3DS, de Stargate, de TrueBlue Mini, de Classic2Magic en de SX-lijn met apparaten die het SX OS, de SX omvatten Pro, de SX Lite en de SX Core.



Volgens de aanklacht verhulde Team Xecuter soms zijn illegale activiteiten met de vermeende wens om gameliefhebbers te ondersteunen die hun eigen videogames wilden ontwerpen voor niet-commercieel gebruik. De overweldigende vraag naar en het gebruik van de apparaten van de onderneming was echter het spelen van illegale videogames. Om deze illegale activiteit te ondersteunen, hielp Team Xecuter naar verluidt bij het maken en ondersteunen van online bibliotheken van illegale videogames voor zijn klanten, en op verschillende van de apparaten van de onderneming waren vooraf talloze illegale videogames geladen. Volgens de aanklacht was Team Xecuter zo brutaal dat klanten zelfs een “licentie” moesten aanschaffen om de volledige functies van zijn aangepaste firmware, het SX OS, te ontgrendelen om illegale videogames te kunnen spelen.



In september 2020 werden Louarn en Bowser in het buitenland aangehouden in verband met de aanklacht in deze zaak. De Verenigde Staten zullen de uitlevering van Louarn vragen om in de Verenigde Staten terecht te staan. Bowser werd gearresteerd en uit de Dominicaanse Republiek gedeporteerd, en verscheen vandaag voor de federale rechtbank in New Jersey.



Elke beklaagde wordt beschuldigd van 11 misdrijven, inclusief samenzwering