Switch beelden Ghost of a Tale

Benieuwd hoe de game eruit ziet op de Switch?

Ghost of a Tale is een actie-rpg die begin dit jaar werd aangekondigd voor dit voorjaar. Hoewel de game iets vertraging heeft opgelopen komt hij op 8 oktober alsnog beschikbaar voor de Switch. Voor wie zich afvraagt hoe deze game eruit ziet op de Switch zijn er nu online beelden verschenen. Deze beelden kun je hieronder bekijken.

Ghost of a Tale speelt zich af in een middeleeuwse wereld, waar ratten over alle andere wezens regeren. Jij speelt een muis genaamd Tilo, die op een heldhaftige quest gaat om de kerkers van Dwindling Heights keep te ontsnappen en de waarheid boven water te halen over wat er met zijn ware liefde Merra is gebeurd.