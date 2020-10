Overzicht van spellen die deze week (1 oktober 2020) uitkomen.

Benieuwd wat er deze week uitkomt?

De eShop heeft deze week weer een heleboel nieuwe titels erbij gekregen. Om een handig overzicht te creëren hebben wij ze voor je verzameld in een galerij die je hieronder kunt bekijken.

Welke titels van deze week ga jij halen? Ga je racen met de helden van je kindertijd in Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix of op een magisch avontuur in Liege Dragon? De keuze is aan jou!