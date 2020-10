Nieuwe informatie over Pokémon Unite bekend

Nieuwe informatie over de toekomstige Pokémon MOBA - Pokémon Unite

De komst van Pokémon Unite, een MOBA die gebruikt maakt van onze favoriete Pokémon vrienden, is al een tijdje bekend. Helaas was er tot zoverre nog niet veel informatie bekend over het spel. Gelukkig kwam hier al snel verandering in naarmate de testers van de tweede interne test van Pokémon Unite wat interessante informatie deelde online. Dit was echter niet helemaal de bedoeling, aangezien de testen privé moesten blijven.

Algemene Informatie

Deze informatie is verkregen uit een gebruiker genaamd Nihilego_Khu en vertaald door mij:

Er zijn 5 basisrollen in het spel: Strike / Power, Support, Standard / Balancer, Defense, Speed

Elk van de beschikbare Pokémon-personages zijn onderverdeeld in drie verschillende soorten bruikbaarheid: Beginner, Medium, Advanced / Master.

Er zijn twee soorten aanvalsafstanden: aanvallen op korte afstand en aanvallen op lange afstand

De lijst met Pokémon kan worden gesorteerd op volgorde van releasetijd of op volgorde van rekruteringstijd –

Pokémon evolueren op niveau 5 en niveau 7 (mits de Pokémon twee keer kan evolueren)

Pokémon leren nieuwe bewegingen op niveau 1, niveau 3, niveau 5 of niveau 7.

Je kunt slechts 1 aanval kiezen uit steeds twee verschillende aanvallen. elke keer uit dezelfde aanvalsgroep (zoals de basisaanvallen groep en krachtige aanvallen groep. Hoe hoger het niveau van je Pokémon is, hoe krachtiger de aanvallen zijn die je kunt leren.)

Er is vanaf het begin één aanval en als je de derde aanval leert, zal de Pokemon zijn basis aanval vergeten.

Op niveau 9 leert je Pokémon de unite-beweging als zijn derde aanval.

Op een bepaald moment tijdens het gevecht verschijnen er krachtige wilde Pokémon in het midden van de kaart

Legendarische Pokémon zoals Zapdos en Pokémon van Gen 8 zoals Drednaw debuteren allemaal in deze sectie. Als je dit soort Pokemon verslaat, krijg je meer punten dan andere wilde Pokémon die verspreid zijn over de map.

Items zoals Rare Candy of Sitrus Berry zullen willekeurig op de kaart verschijnen; ze hebben allemaal speciale effecten op Pokémon.

Pokémon type

Hieronder volgt een lijst met Pokémon waarvan de typering en wijze van aanvallen bekend is:

Bulbasaur – Ivysaur – Venusaur-lijn: Strike + Medium + lange afstand

Charmander – Charmeleon – Charizard-lijn: standaard + beginner + korte afstand

Squirtle – Wartortle – Blastoise-lijn: Defense + Medium + lange afstand

Pikachu-lijn – ? + Medium + lange afstand –

Jigglypuff – Wigglytuff-lijn: ondersteuning + medium + korte afstnd

Machop – Machoke – Machamp-lijn: standaard + medium + korte afstand –

Slowpoke – Slowbro-lijn: verdediging + medium + lange afstand –

Snorlax lijn – ? + Beginner + Korte afstand

Lucario lijn – ? + Geavanceerd + Korte afstand

Froakie – Frogadier – Greninja-lijn: Strike + Advanced + lange afstand

Fletchling – Fletchinder – Talonflame-lijn: snelheid + medium + korte afstand

Zeraora lijn – ? + Geavanceerd + Korte afstand

Pikachu: in het begin kun je kiezen uit de volgende twee aanvallen:Thunder Shock & Electroweb. Op niveau 5 kun je kiezen uit de aanvallen Electro Ball & Thunder en op niveau 7 kun je kiezen uit de aanvallen Thunderbolt & Volt Tackle

Bron