Interview met Juiced!-ontwikkelaar Timothy van der Hoeven

Wij spraken met de ontwikkelaar van Juiced! over zijn aankomende Switch-titel.

Op 8 oktober komt de 2D-platformer Juiced! naar de Nintendo Switch. In het spel volg je de schatzoeker Tiko op zijn avontuurlijke reis op zoek naar de eeuwige kristallen. Een game van eigen bodem, want het spel is ontwikkeld door de Nederlandse Timothy van der Hoeven. Wij kregen de kans om hem verschillende vragen te stellen tijdens een interview.

Dit is Timothy van der Hoeven!

Wel zo leuk om te weten wie we interviewen. Daarom stelt Tomothy zich eerst voor in deze video,

Leuk dat je jezelf hebt voorgesteld! Laten we verder gaan over Juiced! Hoe zou je de game in enkele zinnen omschrijven?

Juiced! is een uitdagende 2D retro platformer in een fantasierijk en komisch jasje. Je volgt schatzoeker Tiko op zijn avontuurlijke reis om de gestolen “Eternal Crystals” te bemachtigen uit de handen van een kwaadaardige tovenaar. Navigeer door 15 kleurrijke werelden met elk hun unieke vijanden en eindbazen onder begeleiding van een catchy synth pop soundtrack.

Hoe ben je op het idee gekomen van Juiced! ?

De inspiratie voor Juiced! heb ik gehaald uit mijn favoriete spellen die ik in mijn jeugd heb gespeeld. Denk hierbij aan Commander Keen, Jazz Jackrabbit, Rayman, Mario en Sonic. Ik wilde de leukste elementen hieruit samenbrengen in één game.

Wat onderscheidt Juiced! van andere vergelijkbare spellen?

Ik denk dat Juiced! zijn eigen unieke charme heeft. De game is erg uitdagend maar ook grappig en verrassend. Daarnaast merk je verschil in het feit dat ik een solo ontwikkelaar ben en geen grote studio: ik heb elk stuk van het spel met mijn eigen handen en visie kunnen ontwerpen.

Vind je de game uitdagend of juist wat toegankelijker? En hoe lang zal de gemiddelde speler bezig zijn om de game uit te spelen?

De game begint toegankelijk maar wordt al snel een uitdagende platformer. Het is absoluut bedoeld voor de meer ervaren gamer. Het zal je de eerste keer ongeveer 10 uur kosten om de game uit te spelen. Als je gaat voor alle collectibles en unlockables zal het je zeker het dubbele kosten!

Hoe lang ben je bezig geweest met de ontwikkeling van het spel?

De allereerste schetsen voor het spel maakte ik al in 2006, maar pas in 2014 ben ik er echt mee aan de slag gegaan. Het heeft mij dus ongeveer 6 jaar gekost, maar ik heb er ook altijd een baan naast gehad.

Hoe heb je het ontwikkelen voor de Nintendo Switch ervaren?

Dat was erg leuk! Met de software die ik gebruik (Gamemaker Studio) was dat relatief makkelijk. Er waren natuurlijk een hoop zaken die ik nog moest tweaken, maar het was erg leuk om de game steeds op de Nintendo Switch te kunnen testen!

Als je lezers zou moeten zeggen waarom ze Juiced! echt gespeeld moeten hebben, wat zou je dan zeggen?

Juiced! geeft je een unieke retro platform ervaring met een meeslepend verrassend verhaal, grappige uitdagende gameplay en fantasierijke vijanden en wapens. Dit is hoe ik als gamer mijn favoriete platform game zou voorstellen!

En tot slot, heb je al plannen voor een volgende game?

Nog niet, momenteel ben ik nog bezig met een nieuwe update met bug fixes en ondersteuning voor 4 nieuwe talen (Nederlands al beschikbaar). Daarna ga ik denk ik eerst een vakantie nemen!

Daily Nintendo wil Timothy bedanken voor het interview, en alvast veel succes wensen met de lancering van Juiced! op de Nintendo Switch!