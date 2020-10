Circadian City krijgt nieuwe trailer

Fan van games zoals Stardew Valley? Neem dan snel een kijkje!

Way Down Deep en Nowhere Studios hebben een nieuwe trailer gedeeld van hun nieuwe life simulator Circadian City. In het spel werk je door de dag aan je relaties en in de nacht aan je persoonlijkheid. Verder heeft het spel wat algemene life simulator functies zoals het groeien van gewassen en een crafting systeem.

Ben je benieuwd naar deze trailer? Je kunt deze hieronder bekijken:

Circadian City staat gepland voor Q3 2021