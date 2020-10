6 nieuwe Mii-vechterkostuums gepresenteerd voor Super Smash Bros. Ultimate

Minecraft Mii-Fighter kostuums komen eraan!

Vandaag zijn er maar liefst zes nieuwe Mii-vechterkostuums bekendgemaakt voor Super Smash Bros. Ultimate. In de 45 minuten durende presentatie van Sakurai is de zevende lichting kostuums gepresenteerd. Uit de Minecraft-wereld komen er kostuums uit van Creeper, Varken en Diamanten harnas. Naast deze drie kostuums, worden ook Tower of Druaga’s Gil, Bomberman en Travis Touchdown uit de No More Heroes-serie toegevoegd. Hieronder een overzichtelijk lijstje van de nieuwe Mii Fighter kostuums.

Creeper (bokser)

Varken (bokser)

Diamanten harnas (zwaardvechter)

Gil (zwaardvechter)

Bomberman (bokser)

Travis (zwaardvechter)

De kostuums zijn vanaf 14 oktober te koop in de Nintendo eShop. Elk kostuum zal €0,80 gaan kosten. Ben je benieuwd hoe alle kostuums eruit zien? Bekijk dan snel onderstaande aankondigingsvideo.