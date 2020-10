3 nieuwe amiibo aangekondigd voor volgend jaar

Banjo en Kazooie, Byleth en Terry Bogard krijgen volgend jaar hun eigen amiibo.

Ondertussen is het algemeen bekend dat elke vechter die in Super Smash Bros. Ultimate voorkomt een eigen amiibo heeft of nog krijgt. Uit het originele spel hebben alle vechters al een eigen amiibo gekregen en de amiibo van de eerste twee DLC-vechters zijn vorige week uitgekomen. Vandaag zijn ook de laatste drie amiibo voor de vechters uit de Fighters Pass Vol.1 aangekondigd.

Tijdens de livestream van vandaag waarin alle moves van Steve en Alex werden behandeld, werden ook deze drie amiibo aangekondigd. De amiibo van Banjo en Kazooie, Byleth en Terry Bogard zullen volgend jaar verschijnen. Ook had Masahiro Sakurai de productieversies van deze amiibo al in huis. Diverse afbeeldingen van deze productieversies kun je hieronder bekijken.