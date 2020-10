[Prijsvraag] Win 2x Grip: Combat Racing

De ideale game voor snelheidsduivels!

Ben jij gek op racegames en kan het jou niet snel genoeg gaan? Dan kun je nu meedoen met onze Grip: Combat Racing prijsvraag. We verloten in samenwerking met Gameland Groningen namelijk 2 digitale versies van deze game! In Grip: Combat Racing ga je met tal van supersnelle voertuigen de strijd aan voor de eerste plek in races op diverse exotische locaties. Krankzinnig snelle races, haarscherpe graphics en vernietigende wapens zijn de beste woorden om deze racer te beschrijven. Ook online kun je de strijd aan gaan tegen andere spelers.

Hoe maak je kans? Je kunt meedoen door op dit bericht te reageren. Simpel! Je hoeft slechts een reactie te geven op dit bericht. Meedoen kan tot en met 3 oktober. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

Daarnaast kun je een extra kans krijgen door onder het bericht over deze prijsvraag op onze Instagram-pagina drie vrienden te taggen.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.