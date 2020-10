Mario Kart Live: Home Circuit krijgt nieuwe trailer

Ontdek wat de game allemaal te bieden heeft!

Mario Kart Live: Home Circuit zal vanaf 16 oktober verkrijgbaar zijn voor de Nintendo Switch en vandaag is een gloednieuwe trailer vrijgegeven. In deze nieuwe releasetrailer wordt er dieper ingegaan op wat de game allemaal te bieden heeft.

Mario Kart Live: Home Circuit brengt de hectische actie van Mario Kart tot leven in je huiskamer. Bij deze game krijg je een op afstand bestuurbare kart met Mario of Luigi, voorzien van een camera. Gamers kunnen vervolgens met vier poortjes een eigen circuit in elkaar zetten, bijvoorbeeld in hun woonkamer. Met behulp van speciale software kan de game vervolgens via de Nintendo Switch gespeeld worden. De game wordt gemaakt in samenwerking met Velan Studios.

