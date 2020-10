Juiced! komt volgende week naar de Nintendo Switch

De game van eigen bodem komt op 8 oktober naar Nintendo's hybride console.

Half augustus werd angekondigd dat Juiced! naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Deze 2D platformer, welke is gemaakt door de Nederlandse ontwikkelaar Timothy, zou aanvankelijk in september verschijnen maar heeft nu een definitieve releasedatum van 8 oktober. Tevens is er een nieuwe trailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen.

Juiced! bevat maar liefst 15 verschillende werelden welke vol zitten met verschillende platform-uitdagingen, vijanden en spannende eindbazen. Ook is er meer dan genoeg te ontdekken en verzamelen, wat samen zorgt voor meer dan 10 uur aan gameplay. In het spel volg je de schatzoeker Tiko op zijn avontuurlijke reis opzoek naar de eeuwige kristallen. Tijdens deze zoektocht reis je oor verschillende gebieden zoals stoffige woestijnen, griezelige bossen, gevaarlijke jungles en nog veel meer.

Weet onderstaande trailer jou enthousiast te maken? Laat het weten in de vorm van een reactie.