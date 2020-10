Hoenn Cap Pikachu is nu te krijgen in Pokémon Sword & Shield

Hoenn cap Pikachu is nu verkrijgbaar in Pokémon Sword en Shield.

Deze speciale Pikachu is al de derde die beschikbaar is voor Pokémon Sword en Shield en is vanaf nu te krijgen! Eerder deze week kwamen al de Pikachu met de normale Cap en met de partner cap naar het nieuwste Pokémon spel. De codes voor de eerdere Pikachu zijn ”P1KACHUGET” en 1CH00SEY0U”.

Voor de nieuwe Hoenn cap Pikachu is de code ”P1KAADVANCE”. Om deze codes in te voeren moet je eerst via het menu naar Mystery Gift, selecteer de code/password optie en vul de code in. Nadat de code is ingevuld verschijnt de desbetreffende Pikachu vanzelf in je team of in een van je boxen. Ga jij alle Pikachu verzamelen?