Exclusieve fysieke versie van Darkwood volgende week beschikbaar

Binnenkort kan je ook griezelen met de fysieke gamegard van Darkwood.

Super Rare Games houdt zich bezig met het fysiek uitbrengen van populaire indie-games, dit keer slaan ze weer een slag door de survival-horror game Darkwood in fysieke vorm naar Nintendo Switch te brengen, een mooie toevoeging aan de collectie van echte verzamelaars, deze halloween!

Darkwood is sinds mei 2019 beschikbaar op de Nintendo Switch als digitale versie, het is een horror waarin overleven het belangrijkste is. Door jouw schuilplaatsen te verbeteren en vallen te zetten is er meer kans op overleving in de enge bossen waarin je ’s nachts rond moet dwalen.



Het spel van Acid Wizard Studio en Crunching Koalas zal op 8 oktober 19:00 uur Nederlandse tijd in de verkoop gaan op de website van Super Rare Games, er zijn slechts 5000 kopieën beschikbaar waardoor je er snel bij zal moeten zijn om jouw versie te scoren. Het spel zal zo’n €33,- kosten.

Volgens Super Rare Games is Darkwood het spel waar het meeste om is gevraagd in 2020. Wanneer je dit spel aanschaft krijg je naast de fysieke versie van Darkwood ook een handleiding in kleur, interior artwork, een sticker en drie van vijf beschikbare ruilkaarten.