Super Mario Bros 35 nu te downloaden voor Nintendo Online-leden

Neem het vanaf vandaag op tegen 34 andere Mario's in Super Mario Bros 35!

Dat Mario dit jaar 35 jaar is geworden valt niet te negeren: we zien meer Mario merchandise, de drie populaire 3D games zijn uitgebracht op één gamecard en het laadscherm in de eShop is een rennende Mario. Maar bij deze leuke extraatjes zijn we er nog niet. Vanaf vandaag is Super Mario Bros te spelen met 35 spelers.

Terwijl jij Super Mario Bros speelt, spelen er dus 34 anderen online mee. Elke vijand die jij verslaat in jouw scherm zal verschijnen bij iemand anders. Dit werkt natuurlijk ook andersom. Blijf spelen tot je de laatste Mario bent die nog meedoet.



Super Mario Bros 35 is tijdelijk beschikbaar: van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021. Voor dit spel heb je een Nintendo Switch Online abonnement nodig.