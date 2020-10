Steve bouwt een weg naar Smash Bros. Ultimate

Steve van Minecraft komt naar Super Smash Bros. Tevens zal er deze week een tweede presentatie komen.

Super Smash Bros. Ultimate’s volgende personage is dan eindelijk onthuld en het is niemand minder dan het originele hoofdpersonage van Minecraft, Steve.

Na een korte video waarin verschillende vechters het tegen elkaar opnamen werd Mario dwars door een blokkenmuur heen geslagen waarna Steve in de opening verschijnt. Waarheidsgetrouw zal het nieuwe personage met blokkerige objecten werken voor zijn aanvallen zodat de echte Minecraft stijl bewaard blijft. Zo kan die je opblazen met een TNT-blok of een vervelende muur bouwen om buiten bereik te blijven. De Final Smash lanceert je een gebouw die vol met Creepers en TNT zit in. Wanneer de Creepers ontploffen zul je een flinke lading schade ontvangen.

De uitbreiding zal naast Steve nog een nieuwe stage en zeven nieuwe muzieknummers met zich meebrengen. Verder zal Steve een aantal skins hebben voor Alex, Zombie en Enderman.

Sakurai zal overmorgen (3 oktober) om 16:30 een tweede presentatie geven. In deze presentatie wordt meer getoond over het nieuwe personage en zal Sakurai de releasedatum onthullen.